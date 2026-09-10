Jiangsu Handing участник выставки Wire China 2026

На предстоящей Международной выставке кабельной и проволочной индустрии Wire China 2026 (21–24 сентября 2026 г., Шанхай, SNIEC) завод Jiangsu Handing продемонстрирует широкий спектр оборудования для финишных этапов производства кабельно-проводниковой продукции. Компания U-Technology Group выступает партнером экспозиции и приглашает представителей российских кабельных заводов на стенд бренда в павильоне E2 (стенд D03).

Главный тренд экспозиции Handing - обеспечение прецизионной точности геометрических параметров и высоких скоростей обработки за счет цифровых систем управления и продуманных конструктивных решений.

Технические премьеры и экспонаты Handing на стенде E2-D03

Лентообмоточная техника премиум-класса:

Горизонтальная лентообмоточная машина серии T-H : предназначена для изолирования и экранирования сложных жил полиэфирными, металлическими и другими лентами. Машина оснащена электрической приводной системой синхронизации валов, которая осуществляет строгое согласование вращения намоточной головки и работы тягового механизма (колёсного или гусеничного), гарантируя стабильный перекрыв.

: предназначена для изолирования и экранирования сложных жил полиэфирными, металлическими и другими лентами. Машина оснащена электрической приводной системой синхронизации валов, которая осуществляет строгое согласование вращения намоточной головки и работы тягового механизма (колёсного или гусеничного), гарантируя стабильный перекрыв. Высокоскоростная двухслойная лентообмотка T330-VDV: развивает максимальную механическую скорость до 3000 об/мин при фактической рабочей скорости 2600 об/мин. Короткие кабельные каналы, автоматическая система смазки и автоматический контроль температуры подшипников NSK обеспечивают высокую надежность. Модель оснащена энергоэффективным серводвигателем (экономия энергии до 5%), передовой аэродинамической конструкцией, умным счётчиком электроэнергии в шкафу управления и передачей сигналов по PLC. Машина отличается очень компактной занимаемой площадью и не требует рытья фундамента при монтаже.

Высокоскоростное крутильное оборудование:

Машина двойной скрутки DTE-632D : обеспечивает скорость вращения 5500 об/мин для сечения 0,5 мм² и 4000 об/мин для сечения 4 мм². Конструкция с верхней/нижней загрузкой катушек обеспечивает быструю смену оснастки, что является её основным отличием от обычных машин одношаговой скрутки.

: обеспечивает скорость вращения 5500 об/мин для сечения 0,5 мм² и 4000 об/мин для сечения 4 мм². Конструкция с верхней/нижней загрузкой катушек обеспечивает быструю смену оснастки, что является её основным отличием от обычных машин одношаговой скрутки. Машина двойной скрутки DTE-802D : обеспечивает скорость 4500 об/мин для сечения 2,5 мм² и 2000 об/мин для сечения 10 мм².

: обеспечивает скорость 4500 об/мин для сечения 2,5 мм² и 2000 об/мин для сечения 10 мм². Машина двойной скрутки DTE-1252DS : ключевая особенность - высокая скорость вращения. Максимальная механическая скорость достигает 1000 об/мин (максимальная скорость крутки - 2000 TPM), а нормальная рабочая скорость составляет 800–1000 об/мин в зависимости от конструкции кабеля.

: ключевая особенность - высокая скорость вращения. Максимальная механическая скорость достигает 1000 об/мин (максимальная скорость крутки - 2000 TPM), а нормальная рабочая скорость составляет 800–1000 об/мин в зависимости от конструкции кабеля. Консольная машина одинарной скрутки STE-1250ARL.AM: специализированная модель для алюминиевых и медных проводов. Максимальная скорость после балансировки составляет 600 об/мин, нормальная рабочая скорость - 500 об/мин.

Высокопроизводительное экструзионное оборудование:

Соэкструзионная линия EXT65+35-26DV.S (основной + вспомогательный экструдер): обеспечивает производительность 150 кг/ч (±5%) при работе с безгалогенным компаундом (LSZH / HFFR) и 200 кг/ч (±5%) с ПВХ (PVC). Оснащена стволом со спиральными канавками для улучшенного отвода тепла.

(основной + вспомогательный экструдер): обеспечивает производительность 150 кг/ч (±5%) при работе с безгалогенным компаундом (LSZH / HFFR) и 200 кг/ч (±5%) с ПВХ (PVC). Оснащена стволом со спиральными канавками для улучшенного отвода тепла. Экструдер EXT160-25DA: мощное решение с производительностью по безгалогенному компаунду (LSZH / HFFR) до 1400 кг/ч (±5%), по ПВХ (PVC) - 1100 кг/ч (±5%), а по сшитому полиэтилену (XLPE) - 730 кг/ч (±5%). Оборудование оснащено управлением по Ethernet для интеграции в сеть, системой программируемого предварительного нагрева цилиндра и блокировкой запуска до достижения заданной температуры. Для разного сырья применяются специализированные шнеки с уникальной геометрией, а цилиндр со специальной конструкцией продольных и спиральных ребер охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла, что особенно критично для безгалогенных составов.

Специалисты U-Technology Group будут работать на стенде Handing (E2-D03) на протяжении всех дней работы выставки. Российские заказчики смогут обсудить вопросы проектирования линий, сроки изготовления и поставки, а также гарантийное и сервисное обслуживание.

Детали мероприятия: