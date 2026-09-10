От качества данных до искусственного интеллекта: НИК D2 на 51-й Сессии СИГРЭ в Париже

Как меняются информационные технологии в электроэнергетике, какие задачи уже решает искусственный интеллект и почему качество данных становится одним из ключевых факторов надежности энергосистем – эти вопросы были в центре внимания экспертов НИК D2 РНК СИГРЭ на 51-й Сессии СИГРЭ, состоявшейся 23–28 августа в Париже.

В 2026 году цифровая повестка электроэнергетики все отчетливее смещается от отдельных пилотных решений к практическому применению технологий. Это нашло отражение и в работе Исследовательского комитета D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность»: от качества данных и цифровых моделей к искусственному интеллекту, новым телекоммуникационным решениям и защите цифровой инфраструктуры энергосистем.

В техническую программу 51-й Сессии СИГРЭ вошли девять докладов экспертов НИК D2 РНК СИГРЭ, охватывающих широкий спектр этих направлений. Исследования были посвящены качеству телеметрической и PMU-информации, применению AI/ML для валидации моделей и поиска аномалий, автоматизации работы с документацией РЗА, интеллектуальной диагностике оборудования, цифровым моделям и цифровым двойникам энергетических ресурсов на стороне потребителей, развитию архитектуры SCADA/EMS и вопросам информационного обмена и кибербезопасности, а также современным телекоммуникационным технологиям для распределительных сетей.

Таким образом, в представленных работах прослеживается общая тенденция: данные и способность эффективно с ними работать наряду с физико-математическим цифровыми моделями становятся фундаментом цифровой трансформации электроэнергетики. От их качества зависит точность прогнозирования ВИЭ и анализа режимов, возможность применения алгоритмов искусственного интеллекта и надежность принимаемых на их основе решений.

Эта же логика стала одной из центральных тем группового дискуссионного заседания D2, состоявшегося 25 августа. Специальные репортеры проанализировали 106 докладов, представленных по линии исследовательского комитета в 2026 году, и сформулировали 72 вопроса для профессионального обсуждения. Участники подготовили 72 презентации с ответами на эти вопросы. В пиковый момент заседание объединяло более 130 специалистов.

Следующим шагом в этой технологической цепочке становится искусственный интеллект. 26 августа на обучающем семинаре D2 «Application of AI for Power Utilities» эксперты обсудили переход от экспериментального использования AI к его практическому внедрению в энергетике.

Речь шла не только о перспективных технологиях, но и о конкретных прикладных задачах: мониторинге состояния трансформаторов, КРУЭ, кабелей и воздушных линий, прогнозировании нагрузки и выработки ВИЭ, управлении напряжением и перетоками, поддержке оперативного персонала. Рассматривались машинное обучение, нейросетевые модели и генеративный ИИ, а также вопросы, которые становятся критически важными по мере распространения этих технологий: качество данных, валидация моделей, управление рисками и сохранение человеческого контроля над решениями.

При этом цифровизация энергосистемы не ограничивается использованием новых алгоритмов. Расширение распределенной генерации, накопителей энергии, электромобилей и управления спросом формирует новую архитектуру взаимодействия энергетических ресурсов, в которой возрастает значение информационного обмена, телекоммуникаций и кибербезопасности.

Этим вопросам был посвящен воркшоп D2 26 августа «Challenges and Recommendations for DER integration to the grid from the perspective of information exchange, cybersecurity and telecommunications». Участники рассмотрели три взаимосвязанных вызова: обмен данными с распределенными энергетическими ресурсами, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение кибербезопасности. Особое значение приобретают масштабируемость и разнообразие данных, выбор телекоммуникационных решений и защита распределенной цифровой инфраструктуры.

Отдельной площадкой для обсуждения результатов исследований стала постерная сессия ИК D2, состоявшаяся 26 августа. Ее модератором выступила Ольга Викторовна Синенко, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, член Президиума РНК СИГРЭ, член стратегической консультационной группы ИК D2 СИГРЭ, член редколлегии журнала СИГРЭ Science & Engineering, президент ГК «РТСофт», д. т. н. Постерный формат позволил участникам обсудить представленные исследования непосредственно с авторами и продолжить профессиональную дискуссию по вопросам цифровизации, информационных технологий, телекоммуникаций и кибербезопасности.

51-я Сессия СИГРЭ собрала более 15 000 экспертов из 100 стран мира, а техническая выставка объединила 330 компаний. На этом международном фоне участие НИК D2 стало возможностью представить российские исследования и сопоставить отечественный практический опыт с актуальными направлениями развития цифровой электроэнергетики.

Главный вывод Сессии для цифровой повестки D2 можно сформулировать так: осуществлен переход от отдельных цифровых инструментов к целостной технологической среде. Качество данных, искусственный интеллект, цифровые модели и двойники, телекоммуникации и кибербезопасность уже не существуют изолированно: они становятся взаимосвязанными элементами современной энергосистемы и определяют ее способность эффективно работать в условиях роста распределенных ресурсов и усложнения информационного обмена.

С полным перечнем докладов от России, принятых в техническую программу 51-й Сессии СИГРЭ, можно ознакомиться по ссылке.