Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D2

Технический комитет РНК СИГРЭ информирует:

О создании в рамках Исследовательских комитетов (SC) СИГРЭ:

D2 - новой рабочей группы (WG): WG D2.69 Strategies for Secure Identity and Access Management in Power Operational Technology Environments.

С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов рабочей группы от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих Исследовательских комитетах СИГРЭ можно ознакомиться в таблице по ссылке.

В случае заинтересованности в участии (форма резюме участника РГ для заполнения доступна по ссылке) или при наличии вопросов, связанных с членством в рабочих группах СИГРЭ, просьба обращаться в РНК СИГРЭ по адресам электронной почты science@cigre.ru и cigre@cigre.ru.

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов рабочей группы будет приниматься Председателями соответствующих Исследовательских комитетов СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

С полным актуальным списком рабочих групп СИГРЭ, открытых для участия, можно ознакомиться по ссылке.