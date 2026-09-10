Системный оператор определил приоритеты подготовки энергосистемы Сибири к надежному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода

На совещании под председательством Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов доложил о текущей режимно-балансовой ситуации в энергосистемах Сибирского федерального округа (СФО) и их подготовке к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2026/2027 года.

Совещание объединило широкий круг участников. В нем приняли участие заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, представители Генеральной прокуратуры РФ, руководители Сибирского и Енисейского управлений Ростехнадзора, высшие должностные лица субъектов СФО, а также руководители крупных энергокомпаний. Открывая заседание, Анатолий Серышев подчеркнул, что безаварийное прохождение отопительного сезона остается ключевым приоритетом: «Независимо ни от каких обстоятельств в домах, социальных объектах и на предприятиях должно быть тепло. Зима не прощает безответственности».

Говоря о динамике потребления электроэнергии в СФО Алексей Хлебов отметил, что по итогам 8 месяцев 2026 года отмечается увеличение электропотребления населением, а также по некоторым промышленным отраслям, в частности, на предприятиях по производству алюминия и химической промышленности, а также железнодорожным транспортом.

Генеральный директор ОДУ Сибири отдельно остановился на динамике энергопотребления в условиях действующего регулирования майнинговой деятельности, направленного, в том числе, на снижение дефицита мощности в Юго-Восточной части ОЭС Сибири.

«Снижение потребления электроэнергии центрами обработки данных в ОЭС Сибири за последние 12 месяцев составило 3,6 млрд кВт∙ч. Такой объем сопоставим, например, с выработкой Иркутской ГЭС за 2025 год. Изменение профиля потребления «белого» легального майнинга в ОЭС Сибири напрямую связано с вступившим в силу в январе 2025 года запретом на осуществление деятельности по майнингу в Юго-Восточной части ОЭС Сибири», – подчеркнул Алексей Хлебов.

Отдельное внимание в докладе было уделено водохозяйственной обстановке. Генеральный директор ОДУ Сибири доложил, что имеющиеся запасы гидроресурсов Ангаро-Енисейского каскада выше нормы (126 %) и обеспечивают готовность гидроэлектростанций к работе в зимний период с максимальной выработкой.

По результатам доклада и обсуждения Системный оператор сформулировал ряд предложений, направленных на повышение готовности энергосистем СФО к предстоящему ОЗП. Алексей Хлебов, в частности, акцентировал внимание на важность своевременного завершения ремонтных кампаний и реализации комплекса противоаварийных мероприятий по итогам расследований технологических нарушений до наступления зимних максимумов нагрузок. Он также подчеркнул, что одним из условий надежного прохождения отопительного сезона выступает формирование генерирующими компаниями нормативных запасов топлива, а также обеспечение муниципальными образованиями совместно с электросетевым комплексом технической готовности резервных источников питания.