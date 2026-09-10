Создан новый фотонный изолятор с электрическим управлением светом

Учёные разработали структуру, которая позволяет изменять траекторию света с помощью электрического поля. В её основе лежит фотонный топологический изолятор и жидкокристаллический элемент-переключатель. Новая разработка открывает возможности для создания перестраиваемых оптических каналов связи и высокоточных датчиков, устойчивых к дефектам. Результаты исследования опубликованы в журнале «Известия Российской академии наук».

Фотонные топологические изоляторы – это особый класс оптических структур для управления движением света внутри устройства. Такие структуры разрабатываются для технологий, в которых свет используется вместо электрических сигналов, например, в линиях связи, датчиках и фотонных микросхемах. Однако в большинстве известных фотонных топологических изоляторов траектория распространения света задаётся на этапе изготовления структуры и не может быть изменена в последующем. Для перенаправления светового потока требуется либо изменение геометрии устройства, либо использование излучения другой длины волны, что существенно ограничивает функциональность таких систем.

Учёные Красноярского научного центра СО РАН предложили решение этой проблемы, встроив в фотонную структуру топологического изолятора активный элемент на основе холестерического жидкого кристалла — особого типа жидкого кристалла, в котором молекулы образуют не слоистую, а спиральную структуру. Встроенный жидкокристаллический слой выполняет функцию электрически управляемого оптического переключателя: под действием электрического напряжения он направляет свет либо по прямой, либо на обходной путь.

За основу специалисты взяли разработанный ими ранее мозаичный фотонный топологический изолятор, состоящий из одинаковых стеклянных призматических резонаторов, в которых свет распространяется за счёт многократного внутреннего отражения от граней.

Работу нового устройства подтвердили экспериментально. Испытания показали, что свет можно переключать между траекториями при помощи электрического напряжения. При этом не требуется перестраивать саму фотонную структуру или перемещать её элементы. Время отклика устройства при включении и отключении напряжения составляет несколько десятков миллисекунд. Переключение оказалось полностью обратимым: многочисленные циклы работы не приводят к заметному изменению характеристик системы.

Ещё одной важной особенностью новой разработки стала возможность электрически изолировать отдельный дефектный резонатор внутри массива, что сохраняет работоспособность всей структуры даже при наличии локальных повреждений. Эта особенность делает такие устройства устойчивыми к дефектам. Кроме того, предложенная система отличается сравнительно простой конструкцией и возможностью масштабирования.

«Раньше в таких фотонных топологических изоляторах траектория света была жёстко задана геометрией конструкции. Использование жидкого кристалла в качестве управляемого переключателя снимает это ограничение, позволяя изменять маршрут света исключительно электрическим полем. Световой поток обходит дефектные резонаторы, не теряя направленности и интенсивности, что обеспечивает работоспособность устройства даже при локальных нарушениях структуры. Это даёт возможность проектировать надёжные и перестраиваемые компоненты для систем оптической связи и датчиков, где важна как адаптивность, так и сохранение целостности сигнала. Недавно разработка была представлена нашей командой на форуме технологического лидерства «Технопром-2026», где получила высокую оценку», — комментирует Пётр Ким, научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 24-12-00236).