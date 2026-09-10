ВНИИКП принял участие в мероприятиях III Международного технологического конгресса (МТК-2026)

С 8 по 10 сентября 2026 года в «Патриот Экспо» проходит III Международный технологический конгресс — крупнейшая площадка для обсуждения развития высоких технологий и демонстрации передовых разработок. Событие собрало экспертов, инженеров, руководителей компаний и представителей госорганов, чтобы определить вектор технологического прогресса и найти решения для ключевых отраслевых задач.

На пленарной сессии «Технологическое будущее Евразии: автономные системы на глобальных рынках» специалисты ОАО «ВНИИКП» обсудили адаптацию российских автономных систем под требования зарубежных заказчиков, кооперацию внутри ЕАЭС, снятие регуляторных барьеров для трансграничных проектов и формирование единых цифровых стандартов. Ключевыми спикерами выступили заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак и заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов.

Также специалисты ОАО «ВНИИКП» приняли участие в круглом столе «Эшелонированная защита критической инфраструктуры от БПЛА и безэкипажных катеров». Участники обсудили переход от точечных средств защиты к комплексной системе, включающей мониторинг воздушного, надводного и подводного пространства, интеграцию радаров, оптико-электронных и акустических комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и поражения. Были подняты вопросы межведомственного взаимодействия и нормативного регулирования.

Кроме того, на конгрессе прошли другие важные сессии. Например, «Энергетический комплекс России как локомотив роста экономики». Участники обсудили использование искусственного интеллекта в энергетике, проблемы отдельных отраслей в новых условиях и появление новых потребителей на рынке электроэнергии.

Было отмечено, что ИИ эффективен в обработке больших объёмов информации, но пока не заменяет человека при принятии оперативных решений. Угольная отрасль сталкивается с наибольшими проблемами, и один из путей их решения — создание ТЭС малой мощности в регионах с запасами угля. Развитие дата-центров позволяет эффективнее использовать энергетические ресурсы и сглаживать суточные пики нагрузки в сетях.

Представители ОАО «ВНИИКП» также провели переговоры с компаниями-участниками выставки «Технологии». По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве по перспективным направлениям.