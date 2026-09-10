«Людиновокабель» представит продукцию на форуме ЭТМ в Москве

4 часа назад
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Источник:
АО Людиновокабель
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10 сентября 2026 года завод «Людиновокабель» примет участие в форуме ЭТМ — одном из крупнейших мероприятий для специалистов кабельной и электротехнической отрасли. Форум состоится в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Предприятие представит выпускаемую кабельную продукцию на стенде № 176. Специалисты завода познакомят посетителей с ассортиментом и техническими характеристиками изделий, а также ответят на вопросы, связанные с продукцией предприятия.

ЭТМ является давним партнёром «Людиновокабеля»: продукцию предприятия можно приобрести через торговую сеть компании в объёме от одного метра.

Адрес: ВЦ «Тимирязев Центр», Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
Дата и время: 10 сентября, 09.00-18.00.
Номер стенда: 176.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.