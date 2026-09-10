«Людиновокабель» представит продукцию на форуме ЭТМ в Москве

10 сентября 2026 года завод «Людиновокабель» примет участие в форуме ЭТМ — одном из крупнейших мероприятий для специалистов кабельной и электротехнической отрасли. Форум состоится в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Предприятие представит выпускаемую кабельную продукцию на стенде № 176. Специалисты завода познакомят посетителей с ассортиментом и техническими характеристиками изделий, а также ответят на вопросы, связанные с продукцией предприятия.

ЭТМ является давним партнёром «Людиновокабеля»: продукцию предприятия можно приобрести через торговую сеть компании в объёме от одного метра.

Адрес: ВЦ «Тимирязев Центр», Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1

Дата и время: 10 сентября, 09.00-18.00.

Номер стенда: 176.

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