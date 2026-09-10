«Оренбургкоммунэлектросеть» проводит капитальный ремонт линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией производственные базы предприятий в Абдулино

Филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» — Абдулинские КЭС проводит капитальный ремонт линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией производственные базы предприятий «Оренбургремодорстрой» и «ДСК ДОРТРАНС» в Абдулино.

С наступлением летнего строительного сезона дорожные организации на полную мощность задействуют асфальтобетонные установки, мобильные битумохранилища и дробильно-сортировочные комплексы — нагрузка на электрические сети возрастает.

Стабильная подача электроэнергии является критически важным фактором для соблюдения графиков ремонта региональных трасс. Для обеспечения надежного электроснабжения производственных дорожно-строительных комплексов энергетики заменят 166 изоляторов, 24 разрядника и больше 2,5 км провода. Общая протяженность ремонтируемого участка составит более 3 км.

«Капитальный ремонт этого объекта мы спланировали так, чтобы выполнить весь объем заранее и быть готовыми к пику дорожно-строительных работ в 2027 году. Это плановая и ответственная работа», — рассказал заместитель генерального директора — директор филиала Александр Сергеев.

После завершения капитального ремонта объект будет готов к эксплуатации в условиях максимальных нагрузок.