«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей города Тихвин в Ленинградской области

В рамках программы модернизации оборудования подстанции 110 кВ специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» установили автоматизированную систему восстановления изоляции на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА.

«Новая система применяется для мониторинга состояния и восстановления изоляционных характеристик трансформаторного масла без вывода трансформатора из эксплуатации. В основе технологии — цеолитовые модули, с помощью которых происходит автоматическое удаление влаги из трансформаторного масла и твердой изоляции. Одновременно система контролирует ключевые параметры состояния электроустановки: влажность, температуру масла и остаточный ресурс адсорбента», — отметил главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» Сергей Ломунов.