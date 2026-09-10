«Россети Новосибирск» завершают подготовку к зиме: обновлено 88 трансформаторных подстанций

С начала года «Россети Новосибирск» в рамках программы технического обслуживания и ремонта уже обновили 88 трансформаторных подстанций.От технического состояния энергообъектов напрямую зависит надежность электроснабжения тысяч жителей и социально значимых объектов. На эти цели компания направила более 43 млн рублей.

Эти работы являются важной частью подготовки электросетей к предстоящему отопительному сезону , поэтому ежегодно энергетики наращивают объемы реализации целевой программы. На сегодняшний день уже заменено на 24% трансформаторных подстанций больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работы идут в высоком темпе на всей территории Новосибирской области – от пригородных зон до самых отдаленных сельских поселений.

«Россети Новосибирск» обновили трансформаторные подстанции, чтобы повысить защищенность трансформаторов и другого оборудования от внешнего воздействия. На энергообъектах выполнены различные виды работ: от переустройства фундаментов и установки опорных конструкций до монтажа новых корпусов. Это позволит предотвратить локальные повреждения и снизить число технологических нарушений в распределительных электросетях, что закладывает прочную основу для стабильной работы всей региональной энергосистемы.

Обновленные трансформаторные подстанции в обслуживаемых районах обеспечивают электроэнергией тысячи жилых домов и социально значимых объектов, среди которых медицинские учреждения, котельные, учебные заведения, системы водоснабжения, связи и уличного освещения. Повышение надежности их электроснабжения особенно важно в предстоящий отопительный сезон, когда нагрузка на электросети традиционно возрастает.

В «Россети Новосибирск» завершается активная фаза подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Выполнение всех запланированных мероприятий позволит войти в зиму с максимально подготовленной инфраструктурой и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей региона.