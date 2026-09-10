«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 14 зарядных станций для электромобилей в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала 2026 года подключили к электрическим сетям 14 электрозарядных станций для электромобилей (ЭЗС) в 11 городских и сельских муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии. В сумме им выдано 2,1 мегаватта мощности.

Новые быстрые электрозарядные станции установлены в пяти населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, двух селах Малокарачаевского района, а также Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах.

Для удобства жителей и гостей Карачаево-Черкесии электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах региона. Технические характеристики подключенных к сетям ЭЗС позволяют зарядить батарею электромобиля до 80% за 20-40 минут.

Работу по подключению к электрическим сетям зарядных станций в Карачаево-Черкесии компания ведет с 2024 года. За этот период специалисты уже обеспечили электроэнергией 20 электрозаправочных станций.

Объекты построены в рамках пилотного федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта при поддержке Минэнерго России и Минпромторга России. Карачаево-Черкесия вошла в число 40 регионов страны, которые включены в эту инициативу.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.