«Россети Урал» построили электросетевую инфраструктуру для новых станций сотовой связи в Свердловской области

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» выполнили работы по технологическому присоединению трех базовых станций сотовой связи в селах Щербаково Каменского муниципального округа, Аверино Сысертского муниципального округа и городе Березовском.

Для надежной и бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики построили распределительные линии электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Также специалисты установили современные измерительные комплексы для учета потребления электроэнергии. Объектам выдана запрошенная мощность в суммарном объеме 45 кВт.

Ввод базовых станций в эксплуатацию позволит расширить зону охвата качественного и устойчивого сигнала сотовой связи и высокоскоростного беспроводного интернета для жителей Свердловской области.