CHINT: после ухода европейских вендоров типовые проекты требуют перепроектирования

Многие отраслевые проекты годами строились вокруг электрооборудования европейских производителей. Помимо поставок, вендоры брали на себя инженерную проработку: выполняли расчеты, готовили типовые схемы и рекомендации по применению, проверяли совместимость компонентов. После их ухода эта система перестала существовать: документация осталась, но заложенные в нее решения теперь приходится адаптировать под другую продуктовую базу. О том, как замена импортного оборудования доступными аналогами стала проблемой для российской промышленности, на «Форуме ЭТМ» в Москве 10 сентября рассказал заместитель директора по маркетингу и управлению ассортиментом CHINT в России Алексей Аникин.

«Недостаточно взять исходную спецификацию и заменить один аппарат другим с похожими характеристиками. Можно подобрать оборудование по току, напряжению и другим базовым параметрам, но система не сохранит прежнюю надежность», — отметил Алексей Аникин.

Проблема остро стоит в энергетике, тяжелой промышленности и других критических отраслях. Часть характеристик, зафиксированных в старых проектах, могла быть обусловлена особенностями продукции конкретного производителя, а не объективными требованиями объекта. Такие параметры необходимо пересматривать, а не автоматически переносить на оборудование другого бренда.

«Заказчику не нужен сам по себе контактор на 200 А или автоматический выключатель с определенным набором характеристик. Ему нужно, чтобы производство работало эффективно с прогнозируемыми операционными затратами, без аварий и остановок. Сначала необходимо понять задачу предприятия, а уже потом выбирать оборудование», — пояснил Алексей Аникин.

В CHINT в России эту работу ведет собственный проектный отдел. Его специалисты подключаются к предпроектному анализу, подбору замен и проработке архитектуры, используют специализированные инструменты проектирования. В сложных случаях российская команда напрямую взаимодействует с R&D производителя в Китае для получения дополнительной технической информации. После ввода объекта в эксплуатацию поддержку продолжает сервисное подразделение компании.