Дальневосточный завод «Звезда» направит почти 8 млрд рублей на модернизацию эллингов

4 часа назад
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Источник:
Ростендер
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Судостроительный комплекс в Большом Камне приступает к обновлению производственных мощностей. Предприятие планирует расширить возможности своих эллингов, чтобы принимать заказы на строительство судов увеличенных габаритов. На эти цели из федерального бюджета выделено 8 миллиардов рублей, сообщает портал RosTender.info.

Завод ищет подрядчика для выполнения комплекса работ на объектах 25 и 26. Специалисты займутся корректировкой документации, удлинением стапельных мест и усилением плит, на которых базируются строящиеся корабли. Также проект включает возведение двух пристроек для размещения оборудования, которое ранее находилось в торцевых стенах эллингов. Отбор подрядной организации завершится 5 октября 2026 года. На реализацию всех этапов отведено 820 календарных дней. Работы проведут непосредственно на территории завода в Приморском крае.

Модернизация эллингов расширит производственные возможности предприятия и позволит строить суда больших размеров, что важно для развития судостроительной отрасли на Дальнем Востоке.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.

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