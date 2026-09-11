Филиал ПАО «Россети» усилил защиту от гроз крупнейшей энергомагистрали Ставрополья

час назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга установил 414 ограничителей перенапряжения (ОПН) на ключевой ЛЭП 330 кВ в Ставропольском крае. Это повысило надежность электроснабжения потребителей в северных районах региона, где проживает около 300 тыс. человек.

Ограничители перенапряжения предназначены для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений. С учетом того, что для Северного Кавказа характерен продолжительный грозовой период – около восьми месяцев в году – установка такого оборудования способствует стабильности энергосистемы.

Новые устройства отечественного производства компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения. В отличие от грозотроса ОПН не могут провисать и обрываться при обильном налипании снега и льда. Срок их эксплуатации – до 30 лет.

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