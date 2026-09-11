Капремонт линии в Мытищах: около тысячи жителей почувствуют перемены

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельной линии электропередачи, которая питает семь многоквартирных домов, расположенных на улицах Колпакова и Крупской, а также на Новомытищинском проспекте в городе Мытищи. Теперь около тысячи жителей не будут сталкиваться с перебоями электроэнергии.

В начале сентября энергетики обновили 651 метр кабельной линии, проложенной от трансформаторной подстанции № 57 до подстанции № 98. В ходе работ специалисты демонтировали изношенный участок и уложили новый кабель с улучшенными изоляционными свойствами, применив бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения для сохранения благоустройства территории. Также специалисты провели контрольные испытания оборудования перед вводом линии в эксплуатацию.

Раньше кабель мог выйти из строя в часы пиковых нагрузок. Теперь линия защищена надежнее, и вероятность таких проблем сведена к минимуму. Благодаря выполненным работам жители семи МКД могут спокойно пользоваться бытовой техникой и не переживать, что электричество пропадет из-за проблем с линией электропередачи.