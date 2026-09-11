Специалисты «Дагэнерго» монтируют 1,9 км современного провода в поселке Тарки

Специалисты Махачкалинских городских электросетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» проводят замену ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП) на участке линии электропередачи, которая обеспечивает электроэнергией поселок Тарки и несколько прилегающих улиц.

СИП сверхпрочен и пожаробезопасен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям, а также исключает возможность незаконного подключения к ЛЭП. Всего энергетики смонтируют на линии более 1,9 км провода. Работы позволят повысить надёжность электроснабжения трёх тысяч жителей части Советского и Ленинского районов Махачкалы, а также средней образовательной школы п. Тарки.

Замена провода предусмотрена Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Дагэнерго» на 2026 год.