Юбилей ГК «ССТ»: 35 лет инноваций и поздравления от первых лиц региона

В этом году Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») — крупнейший в России и один из ведущих в мире производителей нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники — празднует свое 35-летие.

С этой знаменательной датой Группу компаний поздравила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Анатольевна Зиновьева. В своем поздравлении она отметила значительный вклад предприятия в развитие промышленного потенциала Подмосковья и высоко оценила достижения коллектива, подчеркнув, что ГК «ССТ» по праву является одним из флагманов региональной экономики.

За эти годы компания добилась многого. Начав в 1991 году с производства кабельных изделий, ГК «ССТ» прошла путь до одного из мировых лидеров отрасли. Уже в 2022 году по результатам независимого исследования QYResearch Группа компаний вошла в первую тройку крупнейших мировых производителей электрических нагревательных кабелей, став единственной российской компанией в этом рейтинге. Компания также входит в топ-5 мировых производителей гофрированных труб из нержавеющей стали.

Среди ключевых достижений — запуск в 2016 году на базе ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ») первого в России серийного производства саморегулирующихся нагревательных кабелей полного цикла, включая производство проводящих пластмасс. Это стало важным этапом реализации программы импортозамещения.

За 35 лет компания реализовала более 40 000 проектов. Решениями ГК «ССТ» оснащены такие мегаобъекты, как Амурский газохимический комплекс, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», трубопроводы «Сила Сибири» и «Куюмба—Тайшет», Бованенковское, Харьягинское, Еты-Пуровское и Новопортовское месторождения, терминалы в порту Фуджейра (ОАЭ), морские платформы «Жданов-А» (Туркменистан), месторождение «Кумколь» (Казахстан) и многие другие. Системы ГК «ССТ» также интегрированы в инфраструктуру большинства российских мегаполисов: решения компании для антиобледенения и электрообогрева установлены на тысячах зданий по всей стране, в том числе на объектах, представляющих особое национальное значение, — Большой театр, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Московская городская Дума, Пост № 1 на Красной площади и другие.

ГК «ССТ» активно развивает научно-техническую базу: в 2015 году вышла первая в России справочная книга «Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли», а в 2022 году увидело свет ее второе издание. В 2024 году этот труд был признан «Лучшим научным книжным изданием или монографией».

Отдельное внимание Группа компаний уделяет развитию профессионального сообщества. С 2024 года ГК «ССТ» реализует образовательный проект «Академия электрообогрева», который работает в формате корпоративного университета. Преподавателями выступают топ-менеджеры и ведущие эксперты предприятий группы, участвующие в реализации масштабных проектов по оснащению системами электрообогрева объектов ТЭК и промышленности в России и за рубежом. С момента запуска слушателями курсов и семинаров стали более 630 специалистов из 129 компаний — нефтегазовых и химических предприятий, проектных институтов, инжиниринговых компаний и производителей компонентов систем электрообогрева.

Сегодня в состав ГК «ССТ» входят 4 производственные площадки в Подмосковье, официальные представительства в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, а также международные офисы. Группа компаний активно занимается цифровизацией инжиниринга: запущены цифровые продукты для расчета и проектирования систем электрообогрева, а в 2025 году ГК «ССТ» трансформировалась в интегратора решений в области комплексной безопасности. Вместе с тем Группа компаний остается стабильно привлекательным работодателем: в 2024 году SuperJob вновь присвоил ГК «ССТ» это звание, а в 2025 году компания стала финалистом авторитетного рейтинга работодателей России по версии HeadHunter.