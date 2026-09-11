В Чеченской Республике приступили к строительству Восточного обхода Грозного в составе трассы Р-215

11 сентября в Чеченской Республике дан старт строительству Восточного обхода Грозного, который станет частью федеральной трассы Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Работы будут проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В режиме видео-конференц-связи участников торжественной церемонии поздравил Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. В числе гостей мероприятия – руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

«Буквально недавно мы с вами вместе открывали новую трехкилометровую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Прошло немного времени – и вот мы уже даем старт новому масштабному проекту. Такая ритмичность говорит о том, что развитию транспортной системы Северного Кавказа Президент уделяет приоритетное внимание», – подчеркнул Андрей Никитин.

Четырехполосную автодорогу в обход Грозного построят по нормам категории IБ с 4 полосами движения. Трасса пройдет по территории Грозненского и Шалинского районов Чеченской Республики. Протяженность дороги – 20 км. На всем протяжении планируется устройство 4 транспортных развязок, а также 15 искусственных сооружений, в том числе мостов, путепроводов, переездов для сельхозтехники и скотопрогонов. Самыми крупными из мостовых сооружений станут переходы через реки Сунжа и Аргун. В створе проектируемых мостов потребуется строительство берегоукрепительных сооружений. Их длина составит около 316 и 267 м соответственно.

«Трасса обеспечит быстрый и удобный подъезд к аэропорту, что повлияет на рост деловой активности и туризма. Кроме того, обход выведет транзитный поток за пределы Грозного, разгрузит городские улицы и улучшит экологию. При этом сама дорога станет важнейшим участком международного коридора Север – Юг, обеспечит бесшовную доставку грузов между центральными регионами России и каспийскими портами», – сообщил Андрей Никитин.

В своём приветственном слове руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил высокую оценку, данную жителями республики дорожной деятельности в регионе. Восточный обход Грозного – еще один проект, социальную значимость которого трудно переоценить: ежедневная интенсивность движения на улицах Грозного достигает 15–17 тысяч автомобилей.

Во время проведения работ помимо дорожного полотна подрядчикам предстоит переустроить порядка 15 км инженерных коммуникаций – линий электропередачи, волоконно-оптических линий связи и сетей газоснабжения. Вдоль трассы установят наружное освещение, шумозащитные экраны и локальные очистные сооружения для обеспечения экологической безопасности.

«Росавтодор завершил организационные мероприятия по подготовке к строительству Восточного обхода Грозного в составе трассы Р-215. Подведомственное ФКУ Упрдор «Кавказ» заключило государственный контракт, подготовительные работы выполнены, мобилизация подрядчика завершена», – доложил Роман Новиков.

«Сегодня мы даём старт строительству новой трассы – Восточного обхода города Грозного. Эта дорога разгрузит городские улицы и обеспечит быстрый доступ к международному аэропорту имени первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Уверен, что все работы будут выполнены качественно и в срок», – сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, обращаясь к участникам церемонии.

Команду к началу строительства дал Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. Руководитель Федерального дорожного агентства и глава Чеченской Республики торжественно открыли памятный камень в честь старта работ.

Также на мероприятии за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой в сфере дорожного хозяйства и строительства автомобильных дорог глава региона вручил Роману Новикову Орден Кадырова. Начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук был удостоен почётного звания «Заслуженный строитель Чеченской Республики».