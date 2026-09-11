В Истре обновили линию электропередачи для амбулатории и 1,3 тыс. жителей

Жители четырех многоквартирных домов в Истре получили обновленную линию электропередачи. Благодаря проведенному ремонту обеспечена устойчивая работа Глебовской амбулатории - поликлинического отделения Истринской клинической больницы. Всего улучшения затронули около 1,3 тыс. жителей.

Специалисты «Мособлэнерго» в начале сентября завершили капитальный ремонт кабельной линии электропередачи. Энергетики проложили новую кабельную линию 10 кВ от центрального распределительного пункта до трансформаторной подстанции № 6. Общая протяженность линии составила один километр. Также специалисты заменили устройства ввода кабеля в здания и установили соединительные муфты. Часть работ выполнили методом горизонтально направленного бурения - способом прокладки кабеля под землей без масштабного вскрытия территории.

Новая кабельная линия и замененные участки сети помогают лучше справляться с повседневной нагрузкой и обеспечивают стабильное питание жилых домов и медучреждения.

«Энергетики выполнили капитальный ремонт с применением горизонтально направленного бурения — это позволяет прокладывать сети аккуратно, без масштабного вскрытия территории. Новая кабельная линия от распределительного пункта до подстанции № 6, современные соединительные муфты и устройства ввода — все это рассчитано на длительную работу и повседневные нагрузки. Такой подход дает уверенность, что и жилые дома, и амбулатория получают энергию через надежное оборудование, а не через изношенные участки», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Благодаря проведенным работам персонал амбулатории и жители близлежащих домов получают электроэнергию через современное оборудование, рассчитанное на длительную работу.