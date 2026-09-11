В Одинцове укрепили систему электроснабжения 91 жилого дома и ключевых социально значимых объектов

Более 12 тыс. жителей 91 многоквартирного дома в 11 населенных пунктах Одинцовского городского округа обеспечены стабильным электроснабжением. Энергетики завершили капитальный ремонт двух кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение жилого массива, а также комплекс социально значимых и коммунальных объектов, в числе которых школа, два детских сада, котельная, семь центральных тепловых пунктов и две воздушно-насосные станции.

В начале сентября специалисты Одинцовского производственного отделения «Мособлэнерго» обновили 450 метров подземных кабельных линий, проложенных от распределительной трансформаторной подстанции № 51050 до подстанции № 510662. В ходе работ энергетики демонтировали изношенные участки и уложили новый кабель с улучшенными изоляционными свойствами. Чтобы сохранить благоустройство территории и дорожное покрытие, прокладку трассы на отдельных участках выполнили бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения.

Своевременное обновление линий позволило исключить риски возникновения технологических нарушений. Проведенные работы обеспечивают устойчивую подачу электроэнергии для жилого сектора и создают условия для надежного функционирования коммунальной инфраструктуры - систем водо- и теплоснабжения, а также позволяют поддерживать бесперебойную работу двух детских садов и Одинцовской специальной школы «Надежда», сохраняя комфортный микроклимат и безопасные условия для воспитания обучения детей.