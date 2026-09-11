В Париже состоялась 51-я Сессия СИГРЭ
С 23 по 28 августа 2026 года в Париже прошла 51-я Сессия СИГРЭ - одна из крупнейших научно-технических энергетических конференций в мире, ведущая свою историю с 1921 года и завершающая очередной двухлетний цикл исследований. В Сессии приняло участие свыше 5500 делегатов из более 90 стран мира, а количество представленных работ превысило 1400 шт.
В рамках Сессии было проведено более 70 отдельных мероприятий (пленарные заседания, групповые дискуссии, постер-сессии, рабочие группы и др.), а также техническая выставка ведущих мировых энергетических компаний (производители, сетевые компании, интеграторы решений, проектные и консалтинговые фирмы), которую посетило более 15000 человек.
Ключевыми темами Сессии стали:
- декарбонизация и энергетический переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам;
- адаптация энергосистем к глубокому снижению объема традиционной генерации (проблема падения инерционности, появление новых колебательных режимов, несбалансированная структура сети и др.);
- развитие технологий постоянного тока и накопителей электроэнергии;
- замещение элегаза (SF6) на «зеленые» непарниковые газы;
- изменение структуры нагрузки (резкий рост количества центров обработки данных и электрозарядных станций);
- использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных направлениях энергетики;
- появление новых крупных сосредоточенных нагрузок (например, электролизеров для производства водорода).
От России к представлению на 51-й Сессии СИГРЭ было принято 55 докладов ученых-энергетиков, из которых 4 доклада подготовлены в рамках Молодежной секции, а общее количество отечественных делегатов на мероприятии в Париже превысило 70 человек.
Также в рамках 51-й Сессии СИГРЭ традиционно проводились мероприятия Молодежной секции. В них приняли участие три российских молодых ученых.
Справка по Пленарному заседанию представлена в Приложении 1.
Краткий обзор тем групповых дискуссий (с учетом Special Reports) представлен в Приложении 2.
Отзывы участников Постер-сессии представлены в Приложении 3.
Справка по проведению Молодежной секции представлена в Приложении 4.
В случае возникновения вопросов обращаться к:
- Щепотину Александру, тел.: 8(800)200-18-81 (доб.: 7-2170), еmail: science@cigre.ru;
- Закировой Светлане, тел.: 8(800)200-18-81 (доб.: 7-5952), еmail: cigre@cigre.ru.