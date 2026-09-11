В Париже состоялась 51-я Сессия СИГРЭ

С 23 по 28 августа 2026 года в Париже прошла 51-я Сессия СИГРЭ - одна из крупнейших научно-технических энергетических конференций в мире, ведущая свою историю с 1921 года и завершающая очередной двухлетний цикл исследований. В Сессии приняло участие свыше 5500 делегатов из более 90 стран мира, а количество представленных работ превысило 1400 шт.

В рамках Сессии было проведено более 70 отдельных мероприятий (пленарные заседания, групповые дискуссии, постер-сессии, рабочие группы и др.), а также техническая выставка ведущих мировых энергетических компаний (производители, сетевые компании, интеграторы решений, проектные и консалтинговые фирмы), которую посетило более 15000 человек.

Ключевыми темами Сессии стали:

декарбонизация и энергетический переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам;

адаптация энергосистем к глубокому снижению объема традиционной генерации (проблема падения инерционности, появление новых колебательных режимов, несбалансированная структура сети и др.);

развитие технологий постоянного тока и накопителей электроэнергии;

замещение элегаза (SF 6 ) на «зеленые» непарниковые газы;

) на «зеленые» непарниковые газы; изменение структуры нагрузки (резкий рост количества центров обработки данных и электрозарядных станций);

использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных направлениях энергетики;

появление новых крупных сосредоточенных нагрузок (например, электролизеров для производства водорода).

От России к представлению на 51-й Сессии СИГРЭ было принято 55 докладов ученых-энергетиков, из которых 4 доклада подготовлены в рамках Молодежной секции, а общее количество отечественных делегатов на мероприятии в Париже превысило 70 человек.

Также в рамках 51-й Сессии СИГРЭ традиционно проводились мероприятия Молодежной секции. В них приняли участие три российских молодых ученых.

Справка по Пленарному заседанию представлена в Приложении 1.

Краткий обзор тем групповых дискуссий (с учетом Special Reports) представлен в Приложении 2.

Отзывы участников Постер-сессии представлены в Приложении 3.

Справка по проведению Молодежной секции представлена в Приложении 4.