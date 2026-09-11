Александр Новак провёл совещание по энергоснабжению Республики Алтай

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание, посвящённое энергоснабжению Республики Алтай, с участием главы региона Андрея Турчака, председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, компании «Сбербанк», энергетических компаний.

«Развитие Республики Алтай является очень важным процессом, особенно с учётом туристического потенциала региона. Для обеспечения развития республики необходимо своевременное строительство электроэнергетической инфраструктуры в целях создания условий для присоединения новых потребителей и надёжного энергоснабжения уже существующих», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе встречи была рассмотрена схема внешнего электроснабжения потребителей региона, включая обеспечение электроэнергией всесезонного курорта «Манжерок» – одного из ключевых объектов туристической инфраструктуры республики. Участники совещания обсудили возможные варианты реализации схемы электроснабжения субъекта. Среди них – сетевые решения, предусматривающие развитие электрических сетей напряжением 220 и 500 кВ, а также комбинированные варианты, включающие строительство генерирующих мощностей.

Отдельное внимание было уделено оценке инвестиционных потребностей для реализации основного варианта схемы внешнего электроснабжения. Он предусматривает на первом этапе обеспечение мощности в объёме 49,9 МВт для нужд всесезонного курорта «Манжерок». Также проанализированы мероприятия второго этапа развития энергосистемы. Их реализация позволит обеспечить дополнительно 34,4 МВт мощности для покрытия перспективного роста потребления электроэнергии в Республике Алтай.

По итогам совещания участникам поручено продолжить проработку технических, финансовых и организационных решений, необходимых для своевременной реализации мероприятий по развитию энергоснабжения региона.