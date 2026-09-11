«Белгородэнерго» обеспечило электроснабжение 25 новых станций сотовой связи в Белгородской области

Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к сетям 25 новых базовых станций сотовой связи в городах и селах Белгородской области. Это позволило обеспечить население и социально значимые учреждения устойчивой связью. Работы по электроснабжению инфраструктуры выполнены в рамках национального проекта «Экономика данных».

Энергетики построили около 1 км линий электропередачи в 14 муниципальных образованиях региона. Наибольший объем работ выполнен в Алексеевском, Яковлевском, Новооскольском и Прохоровском округах. Кроме того, надежным электроснабжением обеспечены узлы связи в Волоконовском, Старооскольском и Губкинском округах. Суммарная мощность подключенного оборудования составила 400 кВт.

В прошлом году филиал подключил 168 объектов связи суммарной мощностью 1,8 МВт. Это помогло сократить цифровой разрыв между городом и селом, улучшить доступ жителей к интерактивным сервисам и повысить качество их жизни.