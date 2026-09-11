Научный институт «Росатома» и индийская компания подписали контракт на создание опытного производства титановой губки

Институт «Гиредмет» (входит в Химико-технологический кластер госкорпорации «Росатом») и индийская компания Alt Metals подписали контракт на выполнение работ по созданию опытного производства титановой губки в ходе выставки «Иннопром. Индия», которая прошла в Нью-Дели. Подписи под документом поставили директор Химико-технологического блока АО «Росатом Наука» – управляющей организации АО «Гиредмет» Андрей Голиней и основатель и главный исполнительный директор Alt Metals Анджани Шри Муртья Сункавали.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества между российскими и индийскими специалистами в области глубокой переработки минерального сырья, и предусматривает поставку лабораторного оборудования для производства титановой губки.

«Речь идет о разработке исходных данных для проектирования промышленного производства титановой губки мощностью 1000 т в год. В рамках первого этапа мы проведем исследование сырья заказчика, выполним лабораторные исследования, изготовим и поставим комплект лабораторного оборудования, а также обеспечим шефмонтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала. Мы заинтересованы в масштабировании технологии до промышленного уровня с дальнейшей интеграцией в индийскую промышленность», – подчеркнул Андрей Голиней.

Научный дивизион госкорпорации «Росатом» проводит новаторские фундаментальные и прикладные исследования для разработки ядерных и неядерных технологий (в том числе в сфере замыкания ядерного топливного цикла, термоядерного синтеза, ядерной медицины); создаёт наукоёмкие технологии как для ядерной медицины, так и для других отраслей. Включает в свой состав 13 научно-исследовательских институтов и коммерческих компаний. Они располагают развитой исследовательской инфраструктурой, а также собственным опытным производством, способным полностью воплотить научный замысел: от фундаментальных исследований до конструкторских разработок и опытных образцов. Большинство научных исследований и разработок дивизиона выполняются в рамках Единого отраслевого тематического плана. В сфере ответственности дивизиона – проведение испытаний, создание высокотехнологичного медицинского оборудования, новых конструкционных материалов. Реализуются проекты по коммерциализации перспективных наукоёмких технологий.

АО «Гиредмет» (входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») является одной из ведущих научно-исследовательских организаций материаловедческого профиля госкорпорации «Росатом». Институт был основан 6 сентября 1931 года. Он охватывает полный цикл: от разработки методов обогащения руд, содержащих редкие и редкоземельные металлы, до получения высокочистых веществ, монокристаллов и готовых изделий для электронной, атомной, авиационной, космической промышленности. На счету института – десятки спроектированных и построенных промышленных производств на территории бывшего СССР, России и за рубежом. АО «Гиредмет» входит в Химико-технологический кластер (ХТК) госкорпорации «Росатом». ХТК представляет собой системообразующую структуру, направленную на стимулирование инноваций и поддержку научно-технического прогресса в атомной и смежных отраслях российской промышленности. Деятельность ХТК охватывает широкий спектр задач, связанных с разработкой, производством и внедрением новых материалов, композитов, чистых веществ, а также редких и редкоземельных металлов. В рамках этой миссии ХТК выполняет функцию интегратора научных исследований, прикладных разработок и промышленного производства, что позволяет ему обеспечивать высокую степень синергии между различными этапами научно-технологического цикла.

Alt Metals– индийская компания, основанная в 2023 году, со штаб-квартирой в Хайдарабаде. Компания специализируется на разработке и реализации проектов в области металлургии и переработки минерального сырья. Основатель и главный исполнительный директор – Анджани Шри Муртья Сункавали.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия активно участвуют в этой работе