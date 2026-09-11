«Россети» проведут высокоточную диагностику оборудования ключевых энергообъектов Дальнего Востока

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока приступил к проведению рентгенографического контроля элегазовых выключателей на шести подстанциях 220–500 кВ в Республике Саха (Якутия), Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Диагностика позволит минимизировать риски нарушений в работе оборудования. Мероприятия реализуются в рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Применение рентгенографической технологии позволяет проводить диагностику высоковольтного оборудования без его разборки и отключения, что важно для объектов, обеспечивающих энергоснабжение крупных промышленных узлов и населенных пунктов. Отечественные цифровые комплексы дают возможность получать точные данные о состоянии токоведущих элементов и изолирующих конструкций в режиме реального времени.

Результаты обследования помогают объективно оценить остаточный ресурс выключателей и принять своевременное решение об их ремонте или замене, чтобы исключить риск технологических сбоев в период пиковых нагрузок. Особое внимание специалисты уделяют оборудованию со сроком эксплуатации свыше 10 лет.

Для Дальнего Востока, где протяженность линий и суровые климатические условия предъявляют повышенные требования к надежности оборудования, такой метод диагностики становится неотъемлемой частью эксплуатационной стратегии.