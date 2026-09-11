«Россети» включили новую высокоавтоматизированную подстанцию в Бурятии

«Россети» поставили под напряжение в Улан-Удэ новый распределительный питающий центр 110 кВ. Инвестиции в проект составили порядка 1,5 млрд рублей. Подстанция обеспечит электроснабжение крупных объектов, строящихся в рамках мастер‑плана развития столицы Бурятии: Национального музея, театра «Байкал», студенческого кампуса и жилого комплекса «Улаан‑Хото». В церемонии участвовали Глава Республики Алексей Цыденов и Генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

«В последние годы в Улан‑Удэ активно обновляется и развивается инфраструктура. Строятся новые культурные и социально значимые объекты. Электропотребление в регионе растет, и, конечно, основной спрос формируется в Улан-Удэ. Новая подстанция играет важную роль в электроснабжении центра столицы Бурятии. Рад сообщить, что все строительные и пусконаладочные работы энергетиков на данном объекте завершены», — отметил Алексей Цыденов.

Мощность энергообъекта составляет 32 МВА. Он обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно. Проект реализован с применением исключительно российского оборудования.

Для работы нового питающего центра также построена линия электропередачи 110 кВ протяженностью более 5 км. Один из участков ЛЭП (около 500 метров) проложен методом горизонтально направленного бурения под дном реки Уда. Это уникальные работы подобного масштаба для Бурятии.