Завершена проходка тоннеля между станциями метро «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар»

Завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Щит "Эсмина" прошел больше 1,6 км, часть пути пролегала под руслом Москвы-реки. Работы велись в условиях сложной гидрогеологии: помимо твердых и полутвердых глин, здесь расположены песчаные и смешанные водонасыщенные грунты», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Мэр напомнил, что ранее щит «Елена» проложил правый тоннель на этом же участке – таким образом, закончилось сооружение двух перегонных тоннелей.

«Бирюлевская линия метро длиной больше 22 км протянется от бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Для жителей этих районов поездки в центр сократятся на 30 минут, им будут доступны удобные и быстрые пересадки на БКЛ, МЦК, Троицкую, Замоскворецкую и ж/д линии», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, на новом радиусе запроектировано 10 станций, сейчас строят сразу восемь:

«ЗИЛ»;

«Остров Мечты»;

«Кленовый бульвар»;

«Курьяново»;

«Луганская»;

«Каспийская»;

«Липецкая»;

«Лебедянская».

«Линия сделает комфортнее поездки больше миллиона жителей восьми районов города. Перевозить пассажиров будут современные поезда российского производства», – пояснил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что возведение в столице объектов транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни»