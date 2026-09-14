Группа ПОЛИПЛАСТИК примет участие в международном форуме TNF

14-17 сентября 2026 года в Тюмени пройдет Международный Промышленно-энергетический форум TNF. Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК выступят на ключевых сессиях форума. Полимерные решения компании для транспортировки нефти и газа, а также для создания инженерной инфраструктуры нефтегазовых месторождений выбраны для демонстрации на стенде организатора форума – Ассоциации «Нефтегазовый кластер».

Экспозиция

Будут представлены инновации для нефтепромысловых трубопроводов и сетей газораспределения: гибкие полимерные армированные трубы (ГПАТ) ПОЛИФИБРОН и АНАКОНДА, а также трубы с соэкструзионными слоями МУЛЬТИПАЙП ПРО RC Газ.

Кроме того, компания продемонстрирует полимерные решения для строительства инженерных коммуникаций на нефтегазовых месторождениях: высокопрочные многослойные трубы МУЛЬТИПАЙП ПРО RC и ПВХ-О для водоснабжения, огнестойкие трубы для защиты электрокабелей ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС и ПВХ-профиль СПИРАТЕХ для бестраншейного ремонта сетей канализации.

Деловая программа

В составе делегации Группы ПОЛИПЛАСТИК – руководство и представители управления отраслевого развития «Нефтяная промышленность» и торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб».

По информации организаторов TNF, деловая программа ориентирована на проработку главных вызовов отрасли, включая рост затрат на добычу, долгосрочный профицит углеводородов на мировых рынках, внедрение искусственного интеллекта и достижение технологической автономии ТЭК России.

14 сентября в рамках круглого стола «Новые материалы в инжиниринге и добыче: от нормативных барьеров к широкому внедрению» выступит директор управления отраслевого развития «Нефтяная промышленность» Вячеслав Большаков с докладом на тему «Полимерные трубопроводные решения: экономика перехода к серийному применению на объектах ВИНК».

16 сентября в ходе стратегической сессии «Технологический суверенитет: финансовые и нефинансовые меры поддержки» директор управления отраслевого развития «Нефтяная промышленность» Вячеслав Большаков выступит с докладом на тему «Ключевые тренды и вызовы для нефтехимической индустрии на пути к технологическому лидерству».

Форум TNF

Форум организован при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Тюменской области и Ассоциации «Нефтегазовый кластер». В числе участников – 18 российских нефтяных компаний (ВИНК) и более 700 нефтесервисных, инжиниринговых и ИТ-предприятий.

В этом году TNF получил статус международного события. Соответствующий документ был подписан председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 28.08.2026 г. Свое участие в форуме подтвердили делегации Беларуси, Казахстана, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Азербайджана, Узбекистана и Ирана.