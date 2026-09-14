Ивнянский РЭС «Белгородэнерго» отмечает 60-летие
Ивнянский район электрических сетей РЭУ «Белгородэнерго» был образован в сентябре 1966 года. До этого поселок обеспечивала электричеством ТЭЦ сахарного завода, а небольшие населенные пункты — колхозные генераторы.
С созданием РЭУ «Белгородэнерго» стартовало строительство ЛЭП и подстанций. К середине 1970-х годов главная задача энергетиков – электрификация района – была полностью выполнена. Но настоящий бум пришелся на 1980-е: появлялись новые питающие центры, строились линии электропередачи, шло разукрупнение существующих узлов. Параллельно внедрялась автоматизация и телемеханика управления энергообъектами.
Сегодня коллектив Ивнянского РЭС продолжает традиции предшественников, обеспечивая электроэнергией социальные, промышленные объекты и жителей округа. В зоне ответственности — около 1300 км линий электропередачи 0,4–10 кВ, свыше 350 трансформаторных подстанций и 3720 светильников.
За вклад в развитие отрасли благодарностями минэкономразвития и промышленности региона отмечены электромонтеры Андрей Хныченко и Виктор Севрюков, водитель Алексей Кабдин и тракторист Юрий Леонидов.
С юбилеем коллектив поздравил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Алексей Ботвиньев:
«История Ивнянского РЭС неразрывно связана с белгородской энергосистемой, которая 1 октября отметит свое 65-летие. С именами первых энергетиков связаны массовая электрификация, повышение надежности энергокомплекса региона. Сегодня это сложившийся коллектив профессионалов, обеспечивающий жизнедеятельность организаций и комфорт в домах жителей округа», — подчеркнул Алексей Ботвиньев.