Ивнянский РЭС «Белгородэнерго» отмечает 60-летие

Ивнянский район электрических сетей РЭУ «Белгородэнерго» был образован в сентябре 1966 года. До этого поселок обеспечивала электричеством ТЭЦ сахарного завода, а небольшие населенные пункты — колхозные генераторы.

С созданием РЭУ «Белгородэнерго» стартовало строительство ЛЭП и подстанций. К середине 1970-х годов главная задача энергетиков – электрификация района – была полностью выполнена. Но настоящий бум пришелся на 1980-е: появлялись новые питающие центры, строились линии электропередачи, шло разукрупнение существующих узлов. Параллельно внедрялась автоматизация и телемеханика управления энергообъектами.

Сегодня коллектив Ивнянского РЭС продолжает традиции предшественников, обеспечивая электроэнергией социальные, промышленные объекты и жителей округа. В зоне ответственности — около 1300 км линий электропередачи 0,4–10 кВ, свыше 350 трансформаторных подстанций и 3720 светильников.

За вклад в развитие отрасли благодарностями минэкономразвития и промышленности региона отмечены электромонтеры Андрей Хныченко и Виктор Севрюков, водитель Алексей Кабдин и тракторист Юрий Леонидов.

С юбилеем коллектив поздравил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Алексей Ботвиньев: