На северо-западе Москвы в рамках МаИП появятся производства пищевой и строительной отраслей

В северо-западном административном округе Москвы появятся новые производства в сфере строительных материалов, упаковочных решений, также промышленный технопарк по разработке программно-аппаратных комплексов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют создавать в округах Москвы современные производственные площадки под предприятия различного профиля и формировать новые точки экономической активности. Например, в СЗАО в рамках МаИП разместится комплекс по выпуску архитектурного бетона. Также в этом округе запланировано создание промышленного технопарка и производства бумажной продукции. Совокупная площадь трех объектов составит почти 40 тысяч квадратных метров, а их появление позволит создать более 350 рабочих мест», — добавил Анатолий Гарбузов.

Механизм масштабных инвестиционных проектов позволяет объединить возможности города и бизнеса для создания современной инфраструктуры, востребованной москвичами, и реализации крупных инвестиционных проектов.

«Такой способ сотрудничества с бизнесом как масштабные инвестиционные проекты позволяет значительно сократить расходы на создание рабочих мест и ускорить запуск необходимых для жизни и развития города предприятий. Для реализации трех масштабных инвестпроектов на северо-западе город выделил более четырех гектаров земли. Договоры на два из них заключены по льготной арендной ставке – всего 1 рубль в год. Например, в Митине появится предприятие по изготовлению упаковки типа тетра-пак площадью почти 25 тысяч квадратных метров», — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Екатерина Соловьева.

Специалисты Мосгосстройнадзора следят за строительством объектов промышленной инфраструктуры в рамках МаИП на всех этапах.

«Инспекторы Комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз провели на трех площадках суммарно 12 контрольно-надзорных мероприятий для оценки соответствия выполненного объема работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Так, в районе Митино на северо-западе столицы построят промышленный технопарк «Промцентрпласт», ориентированный на разработку программно-аппаратных комплексов. Инвестор возведет объект общей площадью около 11,8 тысячи квадратных метров и приступит к выпуску продукции, а планируемый ежегодный объем производства составит порядка 500 тысяч единиц.

Одновременно в районе Покровское-Стрешнево создан производственный комплекс по изготовлению архитектурного бетона компании «Крост». Площадь предприятия составила почти 3 тысячи квадратных метров. После выхода объекта на проектные мощности более сотни жителей столицы смогут найти высокооплачиваемую работу в промышленности на северо-западе Москвы.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.