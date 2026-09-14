Новые технологии для флота: ГК «СиСофт» поделилась опытом модернизации учебного процесса на Всероссийской конференции в Петербурге

2 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская просветительская конференция, посвященная Дню военно-морских знаний. Мероприятие прошло в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина под девизом «Морское образование России: 325 лет традиций и инноваций». Инициаторами его проведения выступили Главное командование Военно-Морского Флота и ВУНЦ ВМФ «ВМА» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Важной частью программы стал доклад директора ГК «СиСофт» по работе с ключевыми заказчиками Вадима Антонова на тему «Перспективные тренды морского образования в условиях цифровой трансформации». Спикер рассказал о реализуемых проектах цифровой трансформации кораблестроения и применяемых технологиях, целях и задачах внедрения современных информационных технологий в судостроении, о подходах к подготовке будущих кадров и углубленному преподаванию цифровых дисциплин на всех уровнях профессиональной подготовки.

Конференция стала уникальной площадкой для встреч представителей науки, образования и военно-морского ведомства: среди участников были руководители и преподаватели профильных учебных заведений, офицеры, студенты и курсанты училищ. У молодой части аудитории особый интерес вызвала интерактивная викторина «История кадетского образования в России».

В подготовке и работе форума приняли также участие региональная общественная организация «Клуб адмиралов» Санкт-Петербурга, Адмиралтейский Координационный совет ветеранских организаций ВМФ и ведущие учебные заведения морской направленности.

Напомним, что ГК «СиСофт» является участником отраслевого Консорциума по образованию в судо- и кораблестроении, активно поддерживает вузы и колледжи при разработке образовательных программ, способствуя комплексному обновлению учебных стандартов и подготовке специалистов к вызовам цифровой эпохи.