ОСК расширяет возможности цифровой трансформации российского судостроения

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставило государственную аккредитацию дочернему предприятию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ООО «ОСК.Цифра», осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Компания включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России.

«ОСК.Цифра» выполняет функции центра компетенций по цифровизации в рамках Группы ОСК и обеспечивает сопровождение ключевых стратегических инициатив корпорации в области информационных технологий. Приоритетными направлениями деятельности компании являются цифровое проектирование, цифровое строительство, формирование единого информационного пространства и интеграция бизнес-процессов Группы ОСК, а также развитие цифровой инфраструктуры корпорации.

При непосредственном участии «ОСК.Цифра» реализуется особо значимый проект по доработке и внедрению отечественной судостроительной системы автоматизированного проектирования тяжелого класса. Проект ориентирован на создание единой цифровой среды проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства, а также на обеспечение технологической независимости в сегменте инженерного программного обеспечения для судостроения.

Отдельным значимым направлением выступает внедрение цифровой платформы управления судостроительным производством «Цифровое производство». Проект пилотируется на площадке завода ОСК «Красное Сормово». Платформа обеспечивает интеграцию цифровых информационных моделей морской техники с производственной системой предприятия, формируя сквозную среду информационного взаимодействия и создавая условия для повышения прозрачности производственных процессов.

Важным элементом цифровой трансформации Группы ОСК является развитие базовой ИТ-инфраструктуры, в том числе создание центра обработки данных (ЦОД). Проект направлен на обеспечение централизованного хранения, обработки и защиты корпоративных данных, а также на повышение отказоустойчивости и масштабируемости ИТ-сервисов корпорации.

«Получение государственной аккредитации ОСК.Цифра является важным этапом в развитии цифровизации в корпорации. Этот статус создает дополнительные возможности для развития профессиональных компетенций команды и дальнейшей системной работы в интересах предприятий ОСК», – отметил директор Департамента цифровой трансформации и информационных технологий ОСК Андрей Бреган.

Деятельность «ОСК.Цифра» осуществляется в координации с Департаментом цифровой трансформации и информационных технологий ОСК. Синхронизация проектных инициатив с общей стратегией развития Группы ОСК позволяет обеспечивать системность внедрения цифровых решений и последовательную реализацию приоритетных направлений цифровой трансформации корпорации.

Государственная аккредитация создает дополнительные возможности для дальнейшего масштабирования проектов, расширения применения отечественных ИТ-решений на предприятиях судостроительной отрасли и укрепления роли ООО «ОСК.Цифра» как одного из центров компетенций Группы ОСК по развитию цифровых решений для судостроения.