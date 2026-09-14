От практики к профессии: как СВЭП готовит инженеров вместе с КГЭУ

Компания «Средневолжскэлектропроект» (СВЭП) представила свой опыт подготовки молодых инженерных кадров на круглом столе «Где кадры в 2026 году? Как компании привлекают сотрудников» с участием министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой. Ведущий специалист по кадрам СВЭП Гульназ Изергина рассказала о работе со студентами Казанского государственного энергетического университета и системе наставничества, которая позволяет молодым специалистам постепенно переходить от учебных задач к самостоятельной проектной работе.

Ежегодно порядка 10 студентов КГЭУ проходят производственную практику в СВЭП. Во время практики они знакомятся с реальными проектами и работают рядом с опытными инженерами. Для наиболее заинтересованных студентов практика становится первым этапом дальнейшего трудоустройства: после окончания университета они могут продолжить работу в компании и развиваться уже в качестве инженеров-проектировщиков.

«Для молодого специалиста важно не просто получить первое место работы, а понимать, как будет выглядеть его профессиональный путь дальше. Поэтому после трудоустройства обучение продолжается: начинающий инженер работает вместе с опытным специалистом, постепенно получает более сложные задачи и учится принимать самостоятельные решения. Наша задача — не просто привлечь молодого сотрудника, а помочь ему вырасти в профессионала, который сможет полноценно работать над проектами», — отметила Гульназ Изергина.

Такой подход позволяет одновременно решать две задачи — привлекать молодых специалистов и сохранять внутри компании профессиональные знания и опыт. Для проектной организации это особенно важно: качество и сроки работы напрямую зависят от того, насколько команда обеспечена специалистами и как внутри неё передаются профессиональные компетенции.

Сотрудничество компании с университетом охватывает подготовку специалистов по направлениям, связанным с электроснабжением промышленных предприятий, релейной защитой и автоматизацией электроэнергетических систем.