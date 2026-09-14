Паритет примет участие в выставке Передовые технологии автоматизации в Уфе

2 часа назад
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Источник:
ТПД Паритет
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22 сентября Паритет примет участие в 5-й специализированной конференции «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА Уфа 2026».

Технические специалисты Паритета представят инструментальные кабели КД для систем измерения, регулирования, контроля и управления. Такие кабели применяют для подключения датчиков, контроллеров и других элементов автоматики.

На стенде можно будет узнать об исполнениях, аналогах зарубежных кабелей, получить техническую консультацию и подобрать кабель для проекта.

В программе конференции заявлены доклады разработчиков и производителей оборудования и программного обеспечения, а на выставке будут представлены решения для промышленной автоматизации.

Конференция пройдет 22 сентября с 8:30 до 18:30 в Nesterov Plaza Hotel по адресу: Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, конференц-зал «Гафури».

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет - российское предприятие с более чем 35-летней историей. Завод выпускает кабельную продукцию для систем пожарной безопасности, огнестойких кабельных линий, связи и СКС, промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охраны периметра, а также для морского, речного и железнодорожного транспорта. В 2025 году Паритет запустил собственное производство патч-кордов.