Паритет примет участие в выставке Передовые технологии автоматизации в Уфе

22 сентября Паритет примет участие в 5-й специализированной конференции «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА Уфа 2026».

Технические специалисты Паритета представят инструментальные кабели КД для систем измерения, регулирования, контроля и управления. Такие кабели применяют для подключения датчиков, контроллеров и других элементов автоматики.

На стенде можно будет узнать об исполнениях, аналогах зарубежных кабелей, получить техническую консультацию и подобрать кабель для проекта.

В программе конференции заявлены доклады разработчиков и производителей оборудования и программного обеспечения, а на выставке будут представлены решения для промышленной автоматизации.

Конференция пройдет 22 сентября с 8:30 до 18:30 в Nesterov Plaza Hotel по адресу: Уфа, Верхнеторговая площадь, 2, конференц-зал «Гафури».