Правительство утвердило Стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года

Увеличение доли креативной экономики в структуре ВВП, укрепление её кадрового потенциала, дальнейшее создание креативных кластеров в регионах страны – таковы основные цели, поставленные в Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. Распоряжение о её утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В последние годы сектор креативной экономики, включающий в себя индустрию отдыха, программирования, музыки, кино, телевидения, видеоигр, книжного дела, архитектуры и урбанистики, рекламы, моды и дизайна, стал одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики. По данным Росстата, в 2020–2025 годах объём валовой добавленной стоимости креативных индустрий без учёта инфляции увеличился на 55,8%. Такая динамика позволила поставить задачу увеличения доли креативной экономики в общем объёме ВВП с 4,2% по итогам 2025 года до 7,7% в 2036 году.

Для реализации этого замысла в ближайшие 10 лет число компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере креативной экономики, должно вырасти на 22% по отношению к показателям 2025 года. При этом число регионов, где создана соответствующая инфраструктура, в том числе креативные кластеры, составит не менее 45. Запуск работы новых компаний и организаций отрасли потребует расширения подготовки кадров в колледжах и вузах. Такому направлению работы посвящён отдельный раздел стратегии.

Предполагается, что к 2036 году число выпускников учебных заведений среднего и высшего профессионального образования по креативным специальностям вырастет почти на четверть по сравнению с аналогичными цифрами 2025 года. Для этого потребуется трансформировать образовательную модель и содержание учебных программ. Приоритетом станет масштабирование практико-ориентированной подготовки, включающей проектное обучение, стажировки и наставничество. Также предполагается развитие системы дополнительного профессионального образования как механизма непрерывного обновления квалификаций и профессиональных компетенций.

План конкретных мероприятий по кадровому обеспечению креативных индустрий, а также другим направлениям стратегии поручено разработать Минэкономразвития. Он должен быть представлен в Правительство в марте 2027 года. Комментируя утверждённую стратегию на совещании с вице-премьерами 14 сентября, Михаил Мишустин отметил, что она подготовлена по поручению Президента. По словам Председателя Правительства, в работе над документом приняли участие эксперты и представители регионов.