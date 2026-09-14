Проверено на практике: итоги Форума ЭТМ для завода «Конкорд»

10 сентября в московском «Тимирязев Центре» состоялся 48-й Форум инженерных систем компании ЭТМ. Одним из участников мероприятия стал кабельный завод «Конкорд».

На стенде предприятия специалисты обсудили с монтажниками, проектировщиками, снабженцами и представителями дистрибуции актуальные задачи кабельного рынка. Особый интерес посетителей вызвали цветные силовые кабели, монтажные кабели CONFLEX и огнестойкие безгалогенные решения.

В зоне кабель-контроля гости могли самостоятельно оценить продукцию: взять образцы в руки, проверить кабель при разделке, сравнить его мягкость, удобство монтажа и скорость работы с продукцией других производителей.

Представители завода ответили на вопросы посетителей и получили обратную связь от специалистов, которые ежедневно работают с кабельной продукцией. Такие встречи помогают производителю лучше понимать реальные потребности рынка и учитывать их при дальнейшем развитии продукции.

Кабельный завод «Конкорд» поблагодарил участников форума за профессиональный диалог, а компанию ЭТМ — за организацию масштабной площадки, объединившей производителей, поставщиков и специалистов инженерной отрасли.