Сеть ВСМ в России к 2050 году превысит 4,5 тыс. км

Протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России к 2050 году превысит 4,5 тыс. км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на Международном форуме молодежи.

Всего планируется построить пять линий ВСМ. Помимо строящейся магистрали Москва – Санкт-Петербург, сеть должна включить направления Москва – Минск, Москва – Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани.

Ожидается, что суммарный пассажиропоток на пяти направлениях достигнет 77 млн человек в год. Из них 23 млн пассажиров придется на ВСМ Москва – Санкт-Петербург, еще 54 млн – на остальные четыре линии. Для обслуживания всей сети потребуется около 350 высокоскоростных поездов.

Первой в России станет ВСМ Москва – Санкт-Петербург протяженностью около 700 км. Магистраль пройдет через шесть регионов, где проживают порядка 30 млн человек. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. К 2030 году пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом, согласно прогнозам, должен увеличиться до 23 млн человек в год.

Протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России к 2050 году превысит 4,5 тыс. км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на Международном форуме молодежи. Всего планируется построить пять линий ВСМ. Помимо строящейся магистрали Москва – Санкт-Петербург, сеть должна включить направления Москва – Минск, Москва – Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани.

Ожидается, что суммарный пассажиропоток на пяти направлениях достигнет 77 млн человек в год. Из них 23 млн пассажиров придется на ВСМ Москва – Санкт-Петербург, еще 54 млн – на остальные четыре линии. Для обслуживания всей сети потребуется около 350 высокоскоростных поездов.

Первой в России станет ВСМ Москва – Санкт-Петербург протяженностью около 700 км. Магистраль пройдет через шесть регионов, где проживают порядка 30 млн человек. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

К 2030 году пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом, согласно прогнозам, должен увеличиться до 23 млн человек в год.