Технология прокатки сверхтонких плоских проводов

Плоская проволока микрометрового диапазона является важной вехой в холодной обработке металлов давлением (технологии обработки металлов, при которой заготовку из металла пластически деформируют под высоким давлением при комнатной температуре, ниже температуры рекристаллизации материала). В рамках совместного проекта по разработке и внедрению инноваций компаниям Roder Engineering AG и Stamm Feindrahtwerk (входит в группу компаний Bender Wire Group) удалось успешно осуществить прокатку металлической проволоки толщиной менее 2 мкм.

Это достижение стало возможным за счёт использования исключительно чистого материала, специально разработанной микроструктуры и максимальной точности процесса прокатки.

Ультратонкая металлическая проволока приобретает всё большее значение в широком спектре высокотехнологичных областей применения. В то время как круглая проволока в диапазоне размеров от 1 до 9 микрометров уже доступна в промышленных масштабах, стандартные размеры плоской проволоки в основном остаются в диапазоне двузначных микрометров (от 10 до 99 мкм).

Типичным примером являются балансирные пружины для механизмов механических часов, толщина которых обычно составляет около 25 мкм, а ширина – около 100 мкм. Изготовление плоской проволоки значительно меньшего сечения методом холодной формовки долгое время считалось практически невозможным.

При таком положении дел совместное достижение двух партнёров знаменует собой значительный технологический прорыв. Впервые была произведена воспроизводимая прокатка плоской металлической проволоки толщиной менее 2 мкм. Полученная таким образом проволока имеет толщину приблизительно 2 мкм и ширину 39 мкм, а изображение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM image) подтверждает фактическую толщину в 1,84 мкм.

Исходным материалом послужила ультратонкая круглая проволока типа BenderWire 304NX диаметром приблизительно 11 мкм, разработанная компанией Stamm Feindrahtwerk под руководством её управляющего директора Себастьяна Абласа (Sebastian Ablas). Изготовление проволоки такого исключительно малого диаметра в значительной степени зависит от специально разработанного материала BenderWire 304NX, который сочетает исключительную чистоту с точно контролируемым химическим составом. Продуманное сочетание чистоты материала и легирующих элементов обеспечивает выдающиеся технологические свойства, в частности, способность к деформации и стабильность процесса. При поперечных сечениях всего в несколько микрометров даже минимальные примеси, неметаллические включения или микроскопические неоднородности неизбежно приводят к локальной концентрации напряжений и, в конечном счёте, к разрушению проволоки. Таким образом, строгий контроль чистоты материала и точно определённый химический состав являются необходимыми условиями для стабильного и воспроизводимого формования на таком уровне размеров.

Кроме чистоты материала, исключительно большое значение имеет специально разработанная микроструктура. Компания Stamm Feindrahtwerk специально разработала проволоку для формовки, позволяющую производить обработку как методом волочения, так и методом прокатки при чрезвычайно малых поперечных сечениях. Без однородной, мелкозернистой микроструктуры с низким уровнем напряжений пластическая деформация в таком масштабе была бы невозможна.

Прокатка производилась на высокоточном и жёстком прокатном стане DUO40 компании Roder Engineering AG. Высокая жёсткость стана и точный контроль зазора между валками имеют решающее значение для предотвращения отклонений размеров на субмикронном уровне. Валки, изготовленные из твёрдого сплава, обеспечивают оптимальные условия обработки в зазоре между валками. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу с низким уровнем вибрации и превосходное качество поверхности валков, что необходимо для достижения экстремальных скоростей деформации. Полученная плоская проволока достигает размеров, которые являются предельными для человеческого зрительного восприятия. Для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет примерно 70 мкм, что более чем в 35 раз толще этой плоской проволоки. На верхнем рисунке показано соотношение размеров исходной круглой проволоки, человеческого волоса и плоской проволоки, полученной методом прокатки.

Уменьшение толщины проволоки от ранее установленного двузначного микрометрического диапазона до менее 2 мкм означает кардинальное изменение потенциальных областей её применения. Новые возможности открываются, в частности, в области медицинских технологий, например, при изготовлении очень гибких, но в то же время исключительно надёжных хирургических инструментов. Ожидается, что такая плоская проволока найдёт дальнейшее применение в микромеханике, сенсорной технике и микроэлектронике, где она сможет обеспечить новую свободу для разработки конструкций изделий.

Успешные испытания процесса прокатки показали, что предельные возможности холодной обработки металлов давлением могут быть расширены до субмикронных значений при условии, что качество материала, микроструктура и технология прокатки оптимально согласованы.

Инновация

Благодаря прокатке плоской проволоки толщиной менее 2 мкм компании Roder Engineering AG и Stamm Feindrahtwerk значительно расширяют ранее установленные предельные возможности холодной обработки металлов давлением. В то время как обычная плоская проволока остаётся в диапазоне двузначных значений микрометра, эта работа демонстрирует воспроизводимый процесс формования в субмикронном масштабе. Достижение основано на исключительной чистоте материала, специально разработанной микроструктуре и технологии высокоточной прокатки.

Технология прокатки сверхтонких плоских проводов позволяет получать изделия с поперечным сечением в единицы микрометра, что открывает новые возможности применения в высокотехнологичных отраслях, особенно для создания высокогибких и надёжных компонентов в медицинской технике и других микроструктурных приложениях.