Ученые ЮУрГУ представили на Международном фестивале молодежи учебный конвейер и «ожившую» электротележку

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Южно-Уральский государственный университет представил две разработки – модульный учебно-исследовательский комплекс и электротележку с двумя роботами. Фестиваль, который продлится с 11 по 17 сентября, объединил 10 тысяч молодых людей из 191 страны, в составе делегации Челябинской области – студенты и сотрудники ЮУрГУ.

Первую разработку – модульный учебно-исследовательский комплекс –представил доцент кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики ЮУрГУ Иван Холодилин. Комплекс включает коллаборативного робота, контроллер, конвейер с датчиками и две независимые системы технического зрения. Одна камера установлена над рабочим полем: она определяет точные координаты объектов и передает их роботу для захвата и перемещения. Вторая – над конвейером: она в реальном времени считывает маркировку, выявляет дефекты и подсчитывает количество деталей, обеспечивая сортировку и контроль качества.

Комплекс предназначен для изучения основ промышленной автоматизации. Базовый интерактив нацелен на программирование конвейера на циклическое движение: вперед, пауза, назад, пауза. Более сложный сценарий – добавить датчик положения: конвейер движется вперед и автоматически останавливается, как только датчик фиксирует объект в заданной зоне. Такой обучающий комплекс наглядно демонстрирует студентам, как работает автоматизация на реальном производстве.

У комплекса есть цифровой двойник для предварительной отработки сценариев в виртуальной среде и их последующего переноса на физический стенд. По функциональности он превосходит аналоги, а по стоимости – значительно доступнее. Модульная архитектура позволяет адаптировать комплекс под любые учебные задачи.

Вторую разработку – тяговое электрооборудование с элементами технического зрения – представила доцент кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ Надежда Кулёва. На плите электротележки установлен робот-манипулятор для автоматизации производственных процессов. Среди возможностей модификации – захват и перемещение коробок, ящиков и паллет, автоматизированная укладка и точная подача груза на конвейер, а также глубокая интеграция в сборочные линии промышленных предприятий.

Рядом на платформе тягового электрооборудования разместили SCARA-манипулятор, созданный старшим преподавателем кафедры процессов и машин обработки металлов давлением ЮУрГУ Олегом Сивериным и студентом Прохором Ткачуком в Центре промышленной робототехники университета совместно с НПО «Электромашина. Робот на автономной мобильной платформе воспринимает движения руки оператора с помощью системы технического зрения и повторяет их в рабочем пространстве. Такой подход позволяет управлять роботом интуитивно, без традиционного программирования траекторий, делая взаимодействие человека с роботом более естественным.

Установка манипулятора на автономную мобильную платформу расширяет возможности системы и позволяет использовать ее как основу для дистанционного управления мобильными робототехническими комплексами, заявляют разработчики.

Сегодня проект развивается сразу по нескольким направлениям: дистанционное управление роботами, в том числе при выполнении работ в труднодоступных и потенциально опасных зонах, повышение энергоэффективности роботизированных систем и упрощение программирования роботов различных типов.