В ОЭЗ «Технополис Москва» создали робота, способного заменить человека при тушении пожаров

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработали новую версию пожарного роботизированного комплекса «Русак». Отдельные технические решения устройства компания готовит к патентованию. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие робототехники, внедряя новые технологии и предоставляя поддержку предприятиям, работающим в этой сфере. Компания столичной особой экономической зоны за время своей деятельности создала более 20 роботизированных комплексов разного класса и назначения. Одна из инноваций — робот-пожарный. Он предназначен для использования в составе противопожарных подразделений на объектах химических, газовых, металлургических и других промышленных производств. Устройство работает дистанционно под управлением оператора и заменяет человека в опасных условиях», — рассказал Максим Ликсутов.

Разработкой робота-пожарного занимается компания «СКТБ ПР». Новая версия в два раза мощнее предыдущей, созданной в 2025 году. При собственной массе 250 килограмм комплекс по мощности подачи тушащего вещества не уступает 10-тонным отечественным аналогам. Устройство прошло неоднократную апробацию на различных мероприятиях по пожарной безопасности. Робот состоит из колесной платформы повышенной проходимости, на которую установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол с возможностью подачи тушащего вещества до 40 литров в секунду. Это позволяет ликвидировать большие и крупные очаги возгорания в режиме дистанционного управления. Конструктивные особенности подвески и полный привод обеспечивают высокую проходимость на различных типах местности, а также в экстремальных климатических условиях.



Сегодня роботизированные комплексы компании работают на различных объектах. Так, с их помощью осуществляют ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива атомной электростанции нового типа. Некоторые устройства не имеют аналогов в мире — например, робот-амфибия, который способен работать на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя аварийно-спасательные мероприятия.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

