Ветлуга обновит исторический центр почти за 18 млн рублей

В Нижегородской области объявили аукцион на благоустройство центральной части города Ветлуги. Проект «Город – Ветлуга – Река» охватит улицы Ленина, Алешкова и Бахирева. На эти цели выделили 18,1 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info. Подрядчик установит новые малые архитектурные формы и декоративные входные арки, а также обустроит современные цветники. Работы дополнят ландшафт и сделают прогулочные зоны привлекательнее для жителей и туристов.

Отбор подрядной организации продлится до 21 сентября 2026 года. Победитель завершит все запланированные работы в течение 46 календарных дней после подписания контракта. Проект создаст комфортную городскую среду и сохранит уникальный облик исторической застройки.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.