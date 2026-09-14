«Электрорешения» представит проекты на базе приводной техники на конференции «Передовые технологии промышленной автоматизации» в Уфе

22 сентября компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, примет участие в конференции «Передовые технологии промышленной автоматизации», которая пройдет в Уфе и объединит представителей ключевых предприятий и системных интеграторов, ведущих производителей и разработчиков оборудования и программного обеспечения для АСУ ТП и встраиваемых систем.

В рамках деловой программы эксперт компании «Электрорешения» представит реализованные проекты по автоматизации на базе приводной техники бренда EKF. Основное внимание в докладе будет уделено техническим особенностям внедрения решений, сложностям, возникающим при реализации проектов, а также примененным инженерным решениям.

Спикер расскажет о применении оборудования бренда EKF на примере проектов в сфере водоснабжения и промышленности, а также при автоматизации производственных процессов.

В представленных решениях использованы преобразователи частоты PRO-Drive, программируемые контроллеры PRO-Logic, панели оператора PRO-Screen, блоки питания и другое оборудование бренда EKF.

Доклад будет полезен системным интеграторам, проектировщикам, производителям шкафного оборудования и специалистам промышленных предприятий, которые ищут практические подходы к автоматизации технологических процессов.

Мероприятие пройдёт 22 сентября по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 2, отель Nesterov Plaza, конференц-зал «Гафури». Для посещения необходима регистрация.