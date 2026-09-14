«Энхим» и Правительство Тульской области расширили сотрудничество в сфере демографической политики
«Энхим» (входит в Группу «НЭК») заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Тульской области в рамках III Тульского демографического форума. Документ закрепил обязательства компании по реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе и поддержку семей сотрудников.
Подписи под соглашением поставили Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Энхим» Сергей Мазитов. Стороны договорились о внедрении в систему управления предприятием инструментов Регионального демографического стандарта, который объединяет меры по поддержке семей, развитию корпоративной культуры и повышению качества жизни сотрудников.
Для «Энхим» часть закреплённых в документе обязательств не является новой. Ряд мер поддержки уже давно включён в социальную политику предприятия. Среди действующих программ такие, как ежегодная диспансеризация для сотрудников до 40 лет с сохранением заработка в день обследования, добровольное медицинское страхование работников и членов их семей, а также компенсация затрат на санаторно-курортное лечение.
Особое внимание предприятие уделяет поддержке семей сотрудников. В перечень включены единовременные выплаты при заключении брака и рождении ребёнка, материальная помощь при трудных жизненных ситуациях, финансирование новогодних мероприятий и детских утренников, а также частичная компенсация путёвок в оздоровительные лагеря. Кроме того, для коллектива организовано горячее питание, проводятся корпоративные спартакиады и семейные спортивные конкурсы.
Достигнутые на форуме договорённости укрепят взаимодействие бизнеса и власти в решении демографических задач, а лучшие корпоративные практики получат дополнительную поддержку на уровне региона.
«Забота о сотрудниках и их семьях напрямую влияет на устойчивость всего предприятия. Для нас важно, что регион системно поддерживает такие инициативы. Подписание соглашения является логическим продолжением нашей кадровой политики, ориентированной на то, чтобы сотрудники чувствовали себя уверенно и не выбирали между карьерой и семьёй», – подчеркнул Сергей Мазитов.