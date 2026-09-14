«Энхим» и Правительство Тульской области расширили сотрудничество в сфере демографической политики

«Энхим» (входит в Группу «НЭК») заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Тульской области в рамках III Тульского демографического форума. Документ закрепил обязательства компании по реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе и поддержку семей сотрудников.

Подписи под соглашением поставили Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Энхим» Сергей Мазитов. Стороны договорились о внедрении в систему управления предприятием инструментов Регионального демографического стандарта, который объединяет меры по поддержке семей, развитию корпоративной культуры и повышению качества жизни сотрудников.

Для «Энхим» часть закреплённых в документе обязательств не является новой. Ряд мер поддержки уже давно включён в социальную политику предприятия. Среди действующих программ такие, как ежегодная диспансеризация для сотрудников до 40 лет с сохранением заработка в день обследования, добровольное медицинское страхование работников и членов их семей, а также компенсация затрат на санаторно-курортное лечение.

Особое внимание предприятие уделяет поддержке семей сотрудников. В перечень включены единовременные выплаты при заключении брака и рождении ребёнка, материальная помощь при трудных жизненных ситуациях, финансирование новогодних мероприятий и детских утренников, а также частичная компенсация путёвок в оздоровительные лагеря. Кроме того, для коллектива организовано горячее питание, проводятся корпоративные спартакиады и семейные спортивные конкурсы.

Достигнутые на форуме договорённости укрепят взаимодействие бизнеса и власти в решении демографических задач, а лучшие корпоративные практики получат дополнительную поддержку на уровне региона.