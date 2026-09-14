«Россети Новосибирск» на полумарафоне: 15 лет спортивной традиции

12 сентября в Новосибирске прошел Сибирский фестиваль бега – 2026, центральным событием которого стал XXIX Новосибирский полумарафон имени Александра Раевича. Всего на старт вышло несколько тысяч участников. Традиционно в забеге приняли участие сотрудники «Россети Новосибирск» из разных филиалов компании – более 20 энергетиков при поддержке профсоюза вышли на дистанции.

Для компании участие в полумарафоне – давняя и добрая традиция: энергетики выходят на старт этого масштабного события уже в 15-й раз. В 2026 году треть сотрудников компании выбрала самую длинную дистанцию – полумарафон 21,1 км. Это свидетельствует о высоком уровне физической подготовки и мотивации работников, для которых спорт стал неотъемлемой частью жизни. Все сотрудники достойно завершили забег, а несколько представителей компании вошли в топ-30 в своих возрастных категориях, показав высокий уровень беговой подготовки.

На старт забега сотрудники «Россети Новосибирск» вышли через неделю после завершения корпоративной спартакиады, среди спортивных дисциплин которой также были беговые соревнования. Такая последовательность событий дала энергетикам дополнительный импульс: участие в корпоративных стартах стало отличной подготовкой к городскому полумарафону, а поддержка коллег помогла настроиться на результат.

Полумарафон имени Александра Раевича является одним из самых значимых спортивных событий в жизни Новосибирска, объединяющим людей разных возрастов и профессий. Регулярное участие сотрудников сетевой организации и в этом масштабном забеге в очередной раз подтверждает, что спорт и здоровый образ жизни – важная часть корпоративной культуры компании.

Учитывая, что физическая активность и командный дух напрямую влияют на эффективность работы в энергетической отрасли, в «Россети Новосибирск» продолжат поддерживать спортивные инициативы сотрудников. Развитие спорта и формирование традиций здорового образа жизни остаются приоритетными направлениями социальной политики компании.