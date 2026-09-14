«Россети Северный Кавказ» до конца года обновят 38 трансформаторных подстанций в столице Северной Осетии

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса города Владикавказа к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. В числе приоритетных направлений – ремонт трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

До конца текущего года энергетики Владикавказских городских электрических сетей обновят 38 трансформаторных подстанций и 30 километров ЛЭП с заменой 50 дефектных опор и 12 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование современного провода позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности, а также исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

Реализация комплекса технических мероприятий на энергообъектах позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей столицы республики, обеспечить стабильное функционирование социально значимых учреждений.

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