«Россети Северный Кавказ» до конца года обновят 38 трансформаторных подстанций в столице Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса города Владикавказа к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. В числе приоритетных направлений – ремонт трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

До конца текущего года энергетики Владикавказских городских электрических сетей обновят 38 трансформаторных подстанций и 30 километров ЛЭП с заменой 50 дефектных опор и 12 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование современного провода позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности, а также исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

Реализация комплекса технических мероприятий на энергообъектах позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей столицы республики, обеспечить стабильное функционирование социально значимых учреждений.