«Россети Центр и Приволжье» заняли второе место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства Группы «Россети»

В Московской области завершились Всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг Группы «Россети». Команда «Россети Центр и Приволжье» заняла второе место в общем зачете среди дочерних сетевых компаний.

«Россети Центр и Приволжье» представляли: капитан Алексей Буренок, аналитик Алексей Маслов, бригада по учету электроэнергии «Калугаэнерго» — Алексей Юдин и Евгений Манцуров. Бригада компании получила награду в отдельной номинации «Лучшая команда интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ)».

Независимая судейская коллегия оценивала работу 22-х команд-участников по итогам пяти этапов, которые включали теоретические и аналитические задания, работу на компьютерных 3D-тренажерах и практические испытания. На выездном этапе специалисты работали с электрооборудованием, спецтехникой и приборами учета непосредственно на опорах линий электропередачи.

Практические задачи дополнялись инструментальными и аналитическими методами контроля. Специалисты «Россети Центр и Приволжье» продемонстрировали на соревнованиях собственные наработки компании, в том числе — применение высоковольтных токоизмерительных клещей. Этот безопасный метод работы под напряжением для оперативного выявления недоучета и оценки баланса мощности на распределительных сетях рекомендован к тиражированию среди всех компаний Группы «Россети».