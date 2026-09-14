«Систэм Электрик» сообщает о подтверждении совместимости SCADA-системы WebScadaMT и Astra Linux SE 1.8

14 сент. 2026, 17:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Систэм Электрик
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Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает об успешном завершении испытаний и получении сертификата, подтверждающего корректность совместной работы SCADA-системы WebScadaMT и операционной системы Astra Linux Special Edition версии 1.8.

Тестирование проводилось НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик») совместно с «Группой Астра» в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. По его итогам выдан сертификат №33285/226, удостоверяющий совместимость решений. Это гарантирует стабильную и безошибочную работу программного обеспечения на объектах конечных пользователей.

WebScadaMT – это специализированный кроссплатформенный программный комплекс для организации автоматизированных систем управления технологическим процессом электроэнергетических подстанций и энергосистем. Программный комплекс предназначен для создания автоматизированных систем управления электроснабжением предприятий (АСУЭ), систем сбора и передачи информации (ССПИ), систем телемеханики (ТМ) подстанций.

WebScadaMT внесено в Реестр российского программного обеспечения.

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