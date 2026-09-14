«Зелёный заряд» Группы «НЭК» продолжился в Коврове

В Коврове прошёл третий этап экологического проекта Группы «НЭК» «Зелёный заряд». Участники встретились на берегу одного из городских озёр, чтобы пройти командные испытания и вместе очистить территорию от мусора.

К проекту присоединились молодёжный актив завода «Мосэлектрощит», сборная сотрудников предприятия, команда «РТК-ЭЛЕКТРО», студенты Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дегтярёва, а также две команды студентов Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

Программа началась с экоквиза и спортивных испытаний. Команды отвечали на вопросы об экологии, выполняли задания и зарабатывали баллы. Финальным этапом стала уборка береговой территории – общими усилиями участники собрали 896,3 кг мусора.

По итогам всех испытаний первое место заняла команда «Мосэлектрощит», второе – «РТК-ЭЛЕКТРО-М», третье – студенты Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дегтярёва.

«Для нас «Зелёный заряд» – это возможность объединить людей вокруг полезного дела. Важно, что к сотрудникам наших предприятий присоединяются студенты, а сам проект объединяет всё больше участников. В этом и заключается социальная ответственность – вместе делать то, что приносит реальную пользу», – отметил руководитель Центра маркетинга и коммуникаций АО «НЭК» Семён Рабкин.

«Мосэлектрощит» много лет работает в Коврове, и для нас важно быть частью жизни города. Такие проекты дают нашим сотрудникам возможность встретиться вне производства, поработать одной командой и внести свой вклад в общее дело. Уверен, эту традицию мы будем продолжать», – отметил исполнительный директор ООО «Мосэлектрощит» Игорь Борисов.

Ковров стал третьим городом проведения «Зелёного заряда» в этом году. Всего в трёх этапах проекта приняли участие более 200 человек. Вместе они собрали более 2 400 кг мусора, очистив берега рек и озёр. Следующим городом проекта станет Екатеринбург.

«Зелёный заряд» стартовал в Группе «НЭК» в 2025 году. Тогда сотрудники предприятий высадили деревья в пяти регионах России. В этом году проект продолжился в новом формате: экологическое волонтёрство дополнили командными соревнованиями и просветительскими активностями.