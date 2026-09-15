Белгородэнерго формирует кадровый резерв

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоялся ежегодный слет молодежи. Участие в нём приняли свыше 80 энергетиков со всей области.

Программа получилась насыщенной: участники прошли серию испытаний, освоили принципы командной работы, научились находить выход из нестандартных ситуаций и лучше узнали друг друга.

Энергетиков приветствовали заместитель директора «Белгородэнерго» по инвестиционной деятельности Андрей Костенников и директор Института энергетики и электроники БГТУ им. В.Г. Шухова Александр Белоусов. Они отметили важность подобных встреч для построения успешной карьеры, командообразования и пожелали участникам реализации всех намеченных планов.

«Здесь много наших выпускников. Ребята сделали правильный выбор: белгородской энергетике необходимы свежие умы, нестандартные идеи и люди, готовые брать на себя ответственность. Университет дает лишь фундамент из теоретических знаний, настоящий профессионализм вырабатывается именно на производстве, через ежедневный труд и решение реальных задач. Сохраняйте любознательность, всегда стремитесь докопаться до сути процессов, потому что образование инженера никогда не заканчивается вручением диплома», — отметил Александр Белоусов.