Белгородэнерго формирует кадровый резерв
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоялся ежегодный слет молодежи. Участие в нём приняли свыше 80 энергетиков со всей области.
Программа получилась насыщенной: участники прошли серию испытаний, освоили принципы командной работы, научились находить выход из нестандартных ситуаций и лучше узнали друг друга.
Энергетиков приветствовали заместитель директора «Белгородэнерго» по инвестиционной деятельности Андрей Костенников и директор Института энергетики и электроники БГТУ им. В.Г. Шухова Александр Белоусов. Они отметили важность подобных встреч для построения успешной карьеры, командообразования и пожелали участникам реализации всех намеченных планов.
«Здесь много наших выпускников. Ребята сделали правильный выбор: белгородской энергетике необходимы свежие умы, нестандартные идеи и люди, готовые брать на себя ответственность. Университет дает лишь фундамент из теоретических знаний, настоящий профессионализм вырабатывается именно на производстве, через ежедневный труд и решение реальных задач. Сохраняйте любознательность, всегда стремитесь докопаться до сути процессов, потому что образование инженера никогда не заканчивается вручением диплома», — отметил Александр Белоусов.
«Молодежные слеты — это давняя традиция нашей компании. Такие мероприятия помогают новичкам почувствовать себя частью большой команды и понять, что в Белгородэнерго есть место для профессионального роста, инициатив, творчества и общения. Мы стараемся поддерживать эту активность и создавать условия, в которых молодые специалисты могут раскрывать свои возможности. Навыки, приобретенные здесь, — это большой шаг вперёд для ребят, заинтересованных в развитии как собственных компетенций, так и имиджа всего предприятия. Именно такие форматы делают нашу команду сильнее и сплоченнее и формируют надёжный кадровый резерв», — подчеркнул Андрей Костенников.